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В Тюменской области цены на рыбу выросли в 2,8 раза

Экономика

Специалисты Росстата сообщили, что в Тюменской области за восемь лет рыба подорожала в 2,8 раза. По информации службы, в 2014 году жители региона могли купить килограмм продукта за 163 рубля. Сейчас же необходимо потратить 460 рублей, отметили аналитики.

В Тюменской области цены на рыбу выросли в 2,8 раза

Как написали в nashgorod.ru, стоимость рыбы в Тюменской области почти соответствует цене на свинину.

"Серьёзный рост стоимости зарегистрирован на говядину и свинину — с 350 до 660 — 700 рублей и с 290 до 420 рублей соответственно за восемь лет", — заявили журналисты.

Они подчеркнули, что за первые четыре месяца 2022 года цены на продукты в нашей стране выросли на 9,99%. Резко подорожали овощи, сахар и бананы.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что россияне могут в будущем столкнуться с последствиями антироссийских санкций.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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