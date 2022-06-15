Санкции никак не повлияют на работу банков внутри России. Из-за отключения от системы SWIFT небольшие трудности могут возникнуть у предприятий и организаций, которые работают с другими странами, но ещё не перешли в "Газпромбанк". Об этом рассказал эксперт по платежным системам Алексей Казарцев.
Он заявил в эфире Общественной Службы Новостей, что в России есть Система передачи финансовых сообщений, поэтому внутри страны отключение от SWIFT ничем не грозит, а для международных платежей есть банки, которые под санкции не попали и не попадут.
Например, через "Газпромбанк" происходит сейчас оплата газа. Но есть и другие платежные системы, такие как китайская, пояснил Казарцев.
Он считает, что даже если бы все российские банки одновременно отключили от SWIFT, ничего бы не изменилось, поскольку финансовая система Запада умирает.
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