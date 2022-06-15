Эксперт Казарцев: финансовая система Запада умирает

Санкции никак не повлияют на работу банков внутри России. Из-за отключения от системы SWIFT небольшие трудности могут возникнуть у предприятий и организаций, которые работают с другими странами, но ещё не перешли в "Газпромбанк". Об этом рассказал эксперт по платежным системам Алексей Казарцев.

Он заявил в эфире Общественной Службы Новостей, что в России есть Система передачи финансовых сообщений, поэтому внутри страны отключение от SWIFT ничем не грозит, а для международных платежей есть банки, которые под санкции не попали и не попадут.

Например, через "Газпромбанк" происходит сейчас оплата газа. Но есть и другие платежные системы, такие как китайская, пояснил Казарцев.

Он считает, что даже если бы все российские банки одновременно отключили от SWIFT, ничего бы не изменилось, поскольку финансовая система Запада умирает.