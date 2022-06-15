Юрист: новое название McDonald’s законно, и не нарушает ничьих прав

Есть вероятность, что новому владельцу ресторанов McDonald's придётся сменить название, которое только что получил обновлённый бренд — "Вкусно — и точка". Дело в том, что владельцы сети закусочных из Владивостока "Еда — и точка" усмотрели в этом названии плагиат с их бренда. Собственники приморской сети требуют у новых владельцев McDonald's изменить название, и готовы дойти до суда, если им не пойдут навстречу.

По мнению юриста Василия Воробьёва, никаких проблем с новым названием у бывшего McDonald's быть не должно, ввиду того, что для каждого бренда перед регистрацией проводится обязательная экспертиза. И если бренд "Вкусно — и точка" всё-таки был зарегистрирован, значит, никаких совпадений с другими марками в новом названии эксперты не увидели.

"Когда происходит государственная регистрация, проводится специальная экспертиза на предмет возможных конфликтов с уже имеющимися зарегистрированными товарными знаками. Если торговая сеть из Владивостока уже два года как зарегистрирована, они работают, значит, экспертиза не увидела конфликта с брендом экс-McDonald's", — объяснил Воробьев в разговоре с Телеканалом "360".

Юрист добавил, что регистрация бренда "Вкусно — и точка" прошла официально, законно, а значит, правда и поддержка государства — на его стороне. Поэтому разбирательства с сетью из Владивостока не имеют смысла, и до суда, по мнению эксперта, дело вряд ли дойдёт. Максимум, что получит приморская сеть быстрого питания — небольшой пиар.

Сеть быстрого питания из Владивостока "Еда — и точка" работает с 2018 года, а само название было зарегистрировано в 2020 году. Российский предприниматель Александр Говор выкупил бизнес у ушедшего из России McDonald's, и вновь открыл популярные рестораны, но уже под обновлённым названием — "Вкусно — и точка".