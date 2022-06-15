На активы коньячного завода "КВС" за 277 млн рублей не нашлось покупателей

Попытка продажи имущества компании-банкрота "КВС" оказалась неудачной. На активы стоимостью 277,4 млн рублей не нашлось покупателей.

На торги конкурсным управляющим было выставлено четыре лота. Туда входили оборудование, упаковочная линия, и права требовать задолженность в размере 63,5 млн рублей с компаний ООО "Торговый дом КВС" и ООО "Торговый дом Константинополь". Ни одной заявки на приобретение подано не было, сообщает портал newstracker.ru со ссылкой на конкурсного управляющего "КВС" Евгения Коробова.

В начале 2022 года ООО "КВС" было признано арбитражным судом банкротом. Компания задолжала "Юникредит банку", "Сбербанку", "Агроком холдингу" и другим кредиторам.

Этим предприятием владел бизнесмен Владимир Кэссиди. Он же контролировал ООО ТД "КВС", ООО "Завод Первомайский" и ООО ТД "Константинополь", за что предпринимателя называли одним из крупнейших владельцев спиртоводочных заводов на Ставрополье.

Сейчас некоторые компании Кэссиди проходят процедуру банкротства.