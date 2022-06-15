Кокорин: выходцы с Украины стали всё чаще обманывать жителей РФ по телефону

Выходцы с Украины придумали новый способ телефонного мошенничества. Об этом заявил юрист Кирилл Кокорин.

По его словам, мошенники внимательно следят за меняющейся ситуацией в мире, а затем манипулируют сознанием граждан. Эксперт отметил, что новая "фишка" аферистов — это так называемый "украинский сценарий".

"Мнимый сотрудник банка звонит случайному абоненту и сообщает, что его счёт заблокировали из-за попытки нелегального перевода на Украину", — сказал Кокорин в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Как пояснил юрист, после этих слов многие люди начинают выполнять требования мошенников. Специалист подчеркнул: россияне опасаются, что полиция может расценить действия, о которых сообщили аферисты, как помощь боевикам ВСУ.

Зачастую к такому способу мошенничества прибегают выходцы с Украины, которые на время спецоперации перебрались в Румынию, Венгрию или Польшу, заключил Кокорин.