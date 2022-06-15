NYT: Байден планирует отменить антикитайские пошлины Трампа и снизить инфляцию

Лидер США Джозеф Байден намерен избавиться от некоторых торговых пошлин на продукты из Китая. По мнению президента, отмена этих мер позволит снизить инфляцию.

Как напомнили в The New York Times, пошлины объявлял бывший американский руководитель Дональд Трамп. Предприниматели, в том числе Торговая палата, призвали Байдена отменить ограничения. При этом, по данным журналистов, отказ от мер снизит инфляцию всего на 0,25 п.п. Экономист Лоуренс Саммерс заявил, что отсутствие пошлин уменьшит индекс потребительских цен на 1,3 п.п.

Ранее Байден объяснил, почему в США регистрируют рекордный уровень инфляции. По словам президента, проблемы в экономике являются следствием финансовой помощи Киеву.