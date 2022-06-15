Израильские журналисты сообщили о планах властей страны и Евросоюза подписать соглашение о покупке природного газа Западом. Выяснилось, что документ оформят 15 июня, в последней день переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Премьер-министр Нафтали Беннет удовлетворил просьбу о сотрудничестве в сфере экспорта природного газа через Египет в Европу", — сказали представители главы правительства Израиля.
Вместе с этим политики обсудили отношения стран. Как подчеркнули лидеры, членам ЕС и Израилю важно развивать сотрудничество в области инноваций и глобального потепления.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил о последствиях введения газового эмбарго в отношении России.
"В этом случае мы разрушим всю европейскую экономику", — заявил руководитель венгерского правительства.
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