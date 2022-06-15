Пивовары Бельгии остались без тары: бутылки и алюминий для банок "шли" из России

Бельгийские пивовары бьют тревогу: в стране начался дефицит стеклянных бутылок, которые раньше поступали от российских поставщиков.

"Импортозаместить" бутылку из России невозможно, в Европе установились слишком высокие цены на энергию, жалуются владельцы заводов. Разливать напиток в бочки тоже не получится, бельгийцы предпочитают именно бутылочное пиво.

"87% (пустой стеклянной посуды. — Прим. Ред.) раньше поставлялось из России. Эти бутылки уже не вернутся", — рассказал владелец пивоварни в эфире телеканал Euronews.

Руководство пивных заводов признаёт, что переход на алюминиевые банки значительно повысит стоимость продукции. Помимо того, что их производство намного дороже, металл ранее также покупался в России.

Аналогичный дефицит испытывают пивовары в Прибалтике. Они уже обратились к любителям пива с просьбой возвращать пустую тару для повторного использования как можно скорее, иначе производства остановятся.