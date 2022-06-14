"Получи, Путин!": скорые в Латвии резко сократили выезды из-за нехватки топлива

Служба неотложной медицинской помощи Латвии сокращает количество выездов на вызовы из-за нехватки топлива. Об этом в интервью телеканалу TV3 руководитель ведомства Лиене Ципуле.

Выразилась она, конечно, изящнее. По словам Лиене Ципуле, нехватка топлива накладывает на сотрудников скорой помощи ещё большие обязательства по оценке звонков, дабы не выезжать на несрочные выезды.

При этом Служба неотложной медицинской помощи также представила в Минздрав Латвии прогноз возможного влияния роста цен на горючее на объем дополнительных ресурсов, который может понадобиться службе.

Лиене Ципуле также сообщила, что в скорой помощи не хватает медицинских бригад. Причём ситуация сейчас хуже, чем два года назад. Но и здесь бодрости руководителю ведомства не занимать. По ее словам, медики научились работать в условиях нехватки кадров.

Власти Латвии последовательно выступают за прекращение любого сотрудничества с Россией. И как особое достижение преподносят тот факт, что отказались от импорта энергоносителей из РФ.

Например, недавно о том, что страна обойдётся без российского газа, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

А спустя несколько дней после его заявления пришло сообщение, что тарифы на природный газ в этой стране с 1 июля вырастут в зависимости от объёма потребления в пределах от 65,6 процентов до 89,9 процентов.

Что касается фразы "Получи, Путин!", то её автором является еврокомиссир Маргарет Вестагер. Выступая в начале апреля на конференции, посвященной теме экономии энергоресурсов, Вестагер призвала жителей Европы не мыться в душе долго, чтобы таким образом экономить газ.

"Каждый раз, выключая воду, приговаривайте: получи, Путин!" — заявила тогда еврокомиссар. Что, собственно, из её выступления на пресс-конференции и запомнилось.