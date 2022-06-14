Иностранные сети, которые покинули российский рынок, в большинстве своём не планируют возвращаться осенью 2022 года. Об этом сообщили эксперты ГК "GGroup — управление активами".
По их словам, с января по май спрос на аренду помещений в торговых центрах РФ снизился на 2,3 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. В мае, пояснили специалисты, поступило на 14,59 процентов меньше запросов на пользование бутиками, чем в прошлом году.
Основатель ГК "GGroup — управление активами" Евгений Протопопов отметил в интервью изданию "Вести Подмосковья", что количество помещений в простое будет значительным. Он подчеркнул: арендный рынок тяжело реагирует на медленное возвращение иностранных сетей.
"Процент вернувшихся вряд ли превысит 30 процентов — многие иностранцы поставили крест на нашем рынке", — сказал Протопопов.
Он также добавил, что руководители ТЦ ждут прихода на российский рынок турецких, китайских, белорусских и казахстанских ритейлеров.
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