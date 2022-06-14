Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком из-за трудностей в расчётах

На Московской валютной бирже со вторника приостановлены торги швейцарским франком. Решение обусловлено трудностями в проведении расчётов, поясняется в сообщении торговой площадки.

"С 14 июня на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги швейцарским франком", — говорится в нём.

В сообщении отмечается, что после принятия Швейцарией шестого пакета антироссийских санкций у участников торгов возникли затруднения в проведении расчетов в франках. Биржа надеется на скорое возобновление торгов.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России Швейцарией был одобрен в прошлую пятницу.