На Московской валютной бирже со вторника приостановлены торги швейцарским франком. Решение обусловлено трудностями в проведении расчётов, поясняется в сообщении торговой площадки.
"С 14 июня на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги швейцарским франком", — говорится в нём.
В сообщении отмечается, что после принятия Швейцарией шестого пакета антироссийских санкций у участников торгов возникли затруднения в проведении расчетов в франках. Биржа надеется на скорое возобновление торгов.
Шестой пакет санкций Евросоюза против России Швейцарией был одобрен в прошлую пятницу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.