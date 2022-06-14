Годовая инфляция в Германии установила новый рекорд

Аналитики Федерального статистического бюро Германии Destatis сообщили, что годовая инфляция в республике ускорилась до 7,9%. В апреле этот показатель составлял 7,4%, подчеркнули специалисты.

На официальном сайте бюро Destatis написали, что в мае этого года стоимость товаров в ФРГ увеличилась на 0,9%. При этом в апреле цены выросли на 0,8%, отметили эксперты. Также они заявили, что по стандартам Евросоюза продукты подорожали до 8,7%.

"Главной причиной высокой инфляции по-прежнему является увеличение стоимости ресурсов, но мы также регистрируем рост цен на многие другие товары, особенно на продукты питания", — сообщил руководитель Destatis Георг Тиль.

Ранее взрывной рост инфляции зафиксировали в США. Американский лидер Джозеф Байден связал экономическую проблему с оказанием финансовой помощи Украине.