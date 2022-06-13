Чешский экономист: санкции на нефть - подарок Москве, которому она будет рада

Чешский экономист Илона Швигликова уверена: санкции против российской нефти сыграют на руку только одной стране — России. А вот для стран ЕС создадут только дополнительные проблемы.

Своё мнение она пояснила в статье для издания Časopis argument.

По словам экономиста, Россия финансово выиграет от санкций, потому что "будет получать дополнительный доход за счёт роста цен", а вот европейцам придётся решать очень непростую задачу — найти нового поставщика и решить сложную проблему логистики энергоресурсов - не только обеспечить достаточные поставки танкерами, но и нефтеперерабатывающие мощности.

"Пока ЕС будет бороться с безопасностью поставок, своей нестабильностью и всем управлением такой операцией, Россия будет радоваться долгосрочному росту цен на нефть", — утверждает Швигликова.

Причём, по словам чешского эксперта, если Москва быстро и легко найдёт новых покупателей на свою нефть, то Евросоюзу придётся намного сложнее:

"Стагфляция — вот что предрекают Европе и экономисты, и центральные банки. Причем такая, с которой мы последний раз встречались в 70-годах прошлого века, потому что нынешняя стагфляция — это сочетание двух негативных экономических явлений — экономической стагнации и инфляции".