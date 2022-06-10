Эксперт Александрова: чтобы закрыть спрос на коноплю, России нужно 40 миллиардов

Для того, чтобы вернуть себе мировое лидерство в области выращивания конопли, России требуется порядка 40 миллиардов рублей господдержки и инвестиций. Это удовлетворит только внутренний спрос в натуральном растительном сырье. Об этом рассказала генеральный директор группы компаний "Коноплекс" Милена Александрова.

Специалист заметила в беседе с РИА Новости, что вложения в сельскохозяйственное, перерабатывающее направления и производство помогут нарастить площадь посевов до 100-110 тысяч гектаров. Сейчас посевы конопли в России занимают около 13 тысяч гектаров.

Собеседник издания напомнила, что одним из главных экспортных товаров царской России была пенька, или конопляное волокно.

К началу 2000-х эта отрасль полностью исчезла, а в 2007 году правительство приняло распоряжение позволяющее культивировать промышленную, то есть безнаркотическую коноплю в сельскохозяйственных целях.