Экономист Александр Дудчак сообщил, что американские власти не могут принудить Индию ввести нефтяное эмбарго в отношении России. Как подчеркнул специалист, Москва продаёт ресурс стране-партнёру со скидкой.
"Нью-Дели на сегодняшний день выгодно наращивать поставки из России. Это позволяет государству делать запасы на будущее", — объяснил эксперт, слова которого приводит ФАН.
Вместе с этим собеседник издания отметил, что Индия не откажется от поставок российской нефти даже при угрозах США. Представители Нью-Дели выбрали такую позицию из-за увеличения стоимости топлива в мире, добавил Дудчак.
Ранее аналитики Bloomberg заявили, что власти Индии решили игнорировать возмущение Запада и продолжить покупать ресурсы из РФ. При этом Вашингтон намекает, что против Нью-Дели могут объявить санкции, сказали американские журналисты.
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