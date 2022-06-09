Экономист Дудчак: Индии выгодно игнорировать США и покупать у России нефть

Экономист Александр Дудчак сообщил, что американские власти не могут принудить Индию ввести нефтяное эмбарго в отношении России. Как подчеркнул специалист, Москва продаёт ресурс стране-партнёру со скидкой.

"Нью-Дели на сегодняшний день выгодно наращивать поставки из России. Это позволяет государству делать запасы на будущее", — объяснил эксперт, слова которого приводит ФАН.

Вместе с этим собеседник издания отметил, что Индия не откажется от поставок российской нефти даже при угрозах США. Представители Нью-Дели выбрали такую позицию из-за увеличения стоимости топлива в мире, добавил Дудчак.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что власти Индии решили игнорировать возмущение Запада и продолжить покупать ресурсы из РФ. При этом Вашингтон намекает, что против Нью-Дели могут объявить санкции, сказали американские журналисты.