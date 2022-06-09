Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков подтвердил, что ПСБ начал работать в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
По его словам, банк стал "первым российским банком, начавшим работу в ДНР и ЛНР".
"Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов", — говорится на сайте банка.
В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе рабочей встречи с председателем ПСБ в Луганске отметил, что бизнес и граждане Республики получат практически полный конверт услуг со стороны банка.
"С открытием Промсвязьбанка наш бизнес — крупный, средний, мелкий — получит возможность кредитования, получения средств, которые будут использоваться для развития и восстановления предприятий, промышленности региона. Наши граждане смогут получать кредиты, так как это делается во всем мире. У нас, у Государственного Банка республики, к сожалению, не было таких возможностей. Мы были достаточно ограничены", — заключил он.
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