Сберкнижки периода СССР вновь не принесут дохода

Сберегательные книжки советского периода могли бы "озолотить" народ, но… пока точно не принесут высокого дохода их владельцам. Да и у государства нет денег на эти выплаты.

Финансовый аналитик Александр Разуваев пояснил "Общественной службе новостей", что средства по сберегательным книжкам, оформленным до 20 июня 1991 года могут составлять "сущие копейки". Открытым является вопрос — сколько они реально стоят.

Полная стоимость советского рубля составляла порядка 200-300 современных рублей, но тогда не было возможности обменять валюту. Поэтому на многое рассчитывать не приходится.

По словам Разуваева, корректнее всего считать, что один советский рубль — это 100 нынешних рублей. А государству уместнее всего было бы рассчитаться со вкладчиками по курсу 1 рубль — 1 доллар. То есть, вывести замороженные резервы и раздать их людям. Но пока эта идея даже не рассматривается.

Напомним, объём советских вкладов, открытых до 20 июня 1991 года, составляет 315,3 млрд советских рублей.

Разуваев подчеркнул, что существует мнение о том, что выплаты могут ускорить инфляцию. Это не слишком логичное утверждение, поскольку произойдёт сбыт валюты, а, чтобы получить рубли, надо эту валюту на рубль поменять.

На самом деле, Россия пережила бы этот момент, поскольку коэффициент монетизации у неё ниже, чем у других экономик. Но пока все выплаты такого рода приостановлены аж до 2025 года. Такое решение комитета Госдумы было продиктовано отсутствием финансовых источников полной компенсации советских вкладов.

В последний раз, когда государство занималось этим вопросом, выяснилось, что долгом этим суммы не являются и не станут им даже в далёкой перспективе. По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, компенсации — если таковые еще будут — станут "доброй волей" по отношению к гражданам страны, так как нынешнее правительство эти деньги не забирало.

"Где карточку открывали… в смысле, в СССР сберкнижку заводили — вот туда и идите", — иронизируют в соцсетях.

По сути, разговор идёт о потере их потребительской стоимости, которую и нужно компенсировать.

В ценах 1991 года суммарный объём вкладов являл собой 355 млрд рублей.

Сегодня эта сумма составляет 48 трлн рублей.

То есть, по 326 530 рублей на каждого россиянина, от младенца до 100-летнего старика!

Компенсацию можно рассчитать по довольно простой формуле. Остаток на вкладе по состоянию на 20 июня 1991 года умножают на два коэффициента: возраст вкладчика (до 1945 года сбережения умножаются на три, если после этого года — то на два). Также играет роль и дата последних движений средств.

Согласно закону, принятому в 1995 году, право на полное возмещение своих денег со стороны государства имеют все, кто держал вклады в Сбербанке до 20 июня 1991 года и государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

С 2003 года государство тормозит выдачу денег и продлевает мораторий на эти платежи.

Согласно закону 1995 года, вклады в Сбербанке СССР должны быть переведены в условный долговой рубль, курс которого должен определяться "исходя из изменений контрольной стоимости необходимого социального набора" товаров, продуктов и услуг.

Сейчас об этом не может быть и речи. У России полно других вызовов и проблем. Но вопрос выплаты по сберегательным книжкам ещё окончательно не стал историей.

В сети последовательно высказываются за выдачу людям денег. Понятно, что в России более традиционен отъём денег у населения — сберегательные книжки, ваучеры, финансовые пирамиды.

Культура выдачи денег только формируется, но рано или поздно этот вопрос придётся решать.