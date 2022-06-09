Лукашенко: Россия отправит Белоруссии $1,5 млрд на программы импортозамещения

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что российские власти передадут Минску 1,5 миллиарда долларов. Средства позволят республике реализовать программы импортозамещения, отметил президент.

"Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на программы только на территории Беларуси", — сказал руководитель Белоруссии в ходе беседы с главой Курской области Романом Старовойтом.

Ранее председатель национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов заявил, что чиновники в нашей стране полностью провалили программу импортозамещения. По мнению политика, "некоторые руководители" отказались трудиться ради экономической независимости России.