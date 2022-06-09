Дуда: "Бизнес с Россией означает смерть, расстрел и отправку в Сибирь"

Польский президент Анджей Дуда предрекает немецкой промышленности захват и "отправку в Сибирь".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы, поляки, хорошо понимаем ситуацию. Никто не говорит ни слова о ведении бизнеса с Россией, потому что нам снова могут угрожать присутствием здесь российской армии. Это означает смерть, расстрел, отправку в Сибирь", — заявил президент Польши, подвергнув критике "часть немецкой промышленности", которая выступает за экономические контакты с РФ.

Дуда запугивает бизнесменов ФРГ и утверждает, что "русская армия сможет в очередной раз отпраздновать крупную победу в Берлине", оккупировав часть Германии.

Постоянные разговоры по телефону между немецким канцлером Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном с президентом России Владимиром Путиным глава Польши назвал "бесполезными", ибо они лишь "ведут к легитимизации" российской власти.