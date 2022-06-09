Вице-премьер РФ: Японию ждут проблемы с питанием из-за запрета на вылов рыбы

Вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что Токио столкнётся с экономическими сложностями из-за запрета Москвы ловить рыбу возле Южных Курил.

"У японцев возникнут определённые проблемы с питанием, но это их проблемы, они сами себе их придумали", — подчеркнул зампред правительства РФ в ходе Медиасаммита во Владивостоке.

Также политик отметил, что теперь около Южных Курил будут работать отечественные корпорации. Вместе с этим Трутнев указал на нехватку мест для ловли большого количества рыбы в нашей стране.

Ранее сообщалось, что российские власти прекратили действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов.