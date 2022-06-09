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Главред "За рулём" об идее перезапуска "Москвича": Нереально и бессмысленно

Экономика

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков заявил, что россиянам не стоит ждать перезапуск классического советского автомобиля "Москвич", поскольку на его создание уйдёт слишком много денег, а возвращать старую версию не имеет смысла.

Главред "За рулём" об идее перезапуска "Москвича": Нереально и бессмысленно

Ранее проведённый соцопрос показал, что 60% российских автомобилистов хотели бы в будущем купить новую модель "Москвича". Кадаков отметил, что желание граждан РФ ездить на отечественных машинах вполне объяснимо, однако в настоящее время страна не имеет технической возможности производить "Москвичи".

"Нужно понимать, что старый автомобиль выпускать невозможно, нет никаких законсервированных линий, это гаражные и кухонные разговоры. Старую модель выпускать нереально и бессмысленно. Если разрабатывать самим — дорого, результат неизвестен", — сказал Кадаков в беседе с Телеканалом "360".

С учётом текущей экономической ситуации невозможно будет выпустить полноценный автомобиль стоимостью 300-700 тысяч рублей, отметил главред.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принадлежавший концерну Renault автозавод в Москве перейдёт на баланс города и будет выпускать автомобили "Москвич". На первое время технологическое шефство над возрождённым брендом возьмёт "КамАЗ".

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Автор: Игорь Рябов
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