Сбербанк приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов

Сбербанк временно перестал проводить платежи корпоративных клиентов по внешнеторговым договорам в китайской национальной валюте.

По данным РБК, расчёты в юанях приостановлены только для предпринимателей, которые ведут внешнеторговые расчеты в китайских юанях. Причина приостановки платежей заключается в действиях банка-корреспондента. Сбербанк связался с китайскими партнёрами и пытается разрешить ситуацию.

Финансовая организация предложила компаниям, проводящим расчёты в юанях, обратиться в другие банки.

Ранее лидеры стран-членов Евросоюза одобрили шестой пакет санкций в отношении России, который предполагает отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от международной системы SWIFT.