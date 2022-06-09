Сбербанк временно перестал проводить платежи корпоративных клиентов по внешнеторговым договорам в китайской национальной валюте.
По данным РБК, расчёты в юанях приостановлены только для предпринимателей, которые ведут внешнеторговые расчеты в китайских юанях. Причина приостановки платежей заключается в действиях банка-корреспондента. Сбербанк связался с китайскими партнёрами и пытается разрешить ситуацию.
Финансовая организация предложила компаниям, проводящим расчёты в юанях, обратиться в другие банки.
Ранее лидеры стран-членов Евросоюза одобрили шестой пакет санкций в отношении России, который предполагает отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от международной системы SWIFT.
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