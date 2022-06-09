Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.
По его словам, "островизация" предусматривает разделение крупных технико-экономических блоков. Он считает, что в ближайшее десятилетие процесс глобализации повернётся вспять, и многие крупные страны захотят производить продукты питания, лекарства и другие товары исключительно на своей территории.
"Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного "острова", на котором каждая страна будет главной", — отметил Песков.
Он считает, что именно по такому пути развития пойдут США, Китай и Индия.
Ранее председатель национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена. Вместо того, чтобы добиваться экономической независимости страны, некоторые российские чиновники пытаются "пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую иглу", отметил Кабанов.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.