Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"

Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.

По его словам, "островизация" предусматривает разделение крупных технико-экономических блоков. Он считает, что в ближайшее десятилетие процесс глобализации повернётся вспять, и многие крупные страны захотят производить продукты питания, лекарства и другие товары исключительно на своей территории.

"Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного "острова", на котором каждая страна будет главной", — отметил Песков.

Он считает, что именно по такому пути развития пойдут США, Китай и Индия.

Ранее председатель национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена. Вместо того, чтобы добиваться экономической независимости страны, некоторые российские чиновники пытаются "пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую иглу", отметил Кабанов.