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Экономист Жуковский: россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин

Экономика

Экономист Владислав Жуковский оценил сообщения Росстата, согласно которым цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились на 0,1%. По данным службы, стоимость марки Аи-98 и дизельного топлива тоже подешевела.

Экономист Жуковский: россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин

"Снижение условное, примерно по 1-2 копейки в неделю. Сам Росстат показывает, что с начала года цены почти не изменились… Мы помним, что у нас инфляция выше, поэтому здесь бензин не выглядит катализатором роста", — сказал специалист.

По его мнению, стоимость бензина снизится, если на рыке возникнет конкуренция нефтепродуктов. Также для падения цен необходимо уменьшить долю налоговых платежей в бюджетную систему, отметил эксперт. В Минфине сообщали, что в мае бочку нефти можно было приобрести за 78 долларов, в то время как год назад — за 66,6.

"Шестой пакет санкций с попытками отказаться от наших углеводородов будет формировать избыток нефти внутри страны, который внутренний рынок потребить не сможет", — предупредил экономист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Ранее журналисты польского издания BiznesAlert назвали частичное нефтяное эмбарго против России "дырявым".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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