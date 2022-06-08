ON AIR: Болгария не готова к последствиям западных санкций против России

Эксперт из Болгарской газовой ассоциации Пламен Павлов заявил, что София оказалась не готова к последствиям западных санкций против России. Ограничительные меры оказывают слишком сильное влияние на экономику страны. Стоимость товаров первой необходимости в Болгарии значительное выросла из-за антироссийских санкций.

Аналитик подчеркнул, что Болгария вынуждена искать новых поставщиков энергоресурсов, которые будут обходиться Софии гораздо дороже, чем российские.

"Европа будто бы руководствуется принципом "главное — не чтобы у нас было, а чтобы у них не было". Поэтому будем закупать за более высокую цену. <...> Мы не готовы к таким санкциям, они отразятся на нас", — сказал он в программе радио Bulgaria ON AIR.