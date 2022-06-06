EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сивков: "Серьезного сопротивления ВСУ уже не будет"
На Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов: сам повёл своих людей в атаку
Президент Мексики отказался ехать в США на Саммит Америк
В Госдуме прокомментировали исключение российских вузов из Болонского процесса
Сербский политолог: НАТО провоцирует РФ на открытие прямого коридора в Белград
В Харьковской области уничтожены боевики украинского батальона "Кракен"
Пушилин не исключил смертную казнь для британских наёмников в ДНР
Глава МИД Венгрии согласился с наличием психической проблемы у Зеленского
Хорватия потребовала от Сербии сделать выбор: либо ЕС, либо Россия

Индия игнорирует недовольство Запада: поставки нефти из России будут удвоены

Экономика

Индия не собирается брать в расчёт явное недовольство Запада тем фактом, что резко увеличила объёмы закупаемой в России нефти. Более того, останавливаться индийские компании не собираются, если верить информации агентства Bloomberg.

Индия игнорирует недовольство Запада: поставки нефти из России будут удвоены

Согласно этой информации, Индия ведёт переговоры об увеличении импорта нефти из России. Причём весьма значительном увеличении — речь идёт о двукратном росте поставок.

По данным источников, на которые ссылается американское агентство, индийские государственные компании работают над тем, чтобы заключить новые полугодовые контракты на поставки российской нефти. Обсуждение деталей и объёмов поставок продолжаются.

Между тем, индийские банки собираются полностью финансировать все поставки.

Как сообщает Bloomberg, с конца февраля по начало мая Индия закупила более 40 миллионов баррелей российской нефти. А это примерно на 20 процентов больше, чем весь объём поставок за весь 2021 год.

В западной прессе вот уже несколько недель постоянно появляются публикации о том, что Индия существенно нарастила поставки нефти из России. Индийские власти отвергают все попытки их в этом упрекнуть, указывая, что та же Европа тоже покупает энергоносители в России.

Надо отметить, что для индийских компаний российская нефть и в самом деле весьма выгодное предложение.

Во-первых, нефть они покупают с существенной скидкой. А после переработки индийские предприятия перепродают тот же бензин с немалой выгодой для себя. Причём продают и в страны, которые уже ввели эмбарго на российскую нефть, в том числе в Соединённые Штаты.

Во-вторых, Индия снижает зависимость от поставок из стран Персидского залива, где ранее закупала основную часть энергоносителей. Диверсификация источников поставок и, соответственно, возможность приобретения нефти на более выгодных условиях, тоже играет существенную роль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов
Популярное
Силовые структуры
Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.

Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою
Морпех ВСУ в плену встретился c бойцом ДНР, которого пытался убить штык-ножом
Силовые структуры
Морпех ВСУ в плену встретился c бойцом ДНР, которого пытался убить штык-ножом
Общество
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Силовые структуры
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Любовь Степушова Россия должна остановить строительство новой биолаборатории США в Казахстане Любовь Степушова Людмила Черткова Politico: Байден вскипел, положение хуже, чем у Трампа Людмила Черткова Ольга Лазарева Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства? Ольга Лазарева
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Силовые структуры
Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в Николаеве и Кривом Роге
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Силовые структуры
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Последние материалы
В Харьковской области уничтожены боевики украинского батальона "Кракен"
Пушилин не исключил смертную казнь для британских наёмников в ДНР
Глава МИД Венгрии согласился с наличием психической проблемы у Зеленского
Хорватия потребовала от Сербии сделать выбор: либо ЕС, либо Россия
Миланский театр "Ла Скала" откроет сезон русской оперой "Борис Годунов"
Дипскандал Венгрии и Украины: "президент - псих" и "венгры - пособники фашистов"
Картаполов: реакцией России на поставки Киеву РСЗО будут удары по гособъектам
Депутат Картаполов: члены ОДКБ не введут миротворцев на Украину до конца СВО
Психолог призвал не верить слезам бандеровца при виде "убитого" им бойца ДНР
В Северодонецке ликвидирован первый наёмник из Бразилии, воевавший в рядах ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников