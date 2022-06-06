Индия игнорирует недовольство Запада: поставки нефти из России будут удвоены

Индия не собирается брать в расчёт явное недовольство Запада тем фактом, что резко увеличила объёмы закупаемой в России нефти. Более того, останавливаться индийские компании не собираются, если верить информации агентства Bloomberg.

Согласно этой информации, Индия ведёт переговоры об увеличении импорта нефти из России. Причём весьма значительном увеличении — речь идёт о двукратном росте поставок.

По данным источников, на которые ссылается американское агентство, индийские государственные компании работают над тем, чтобы заключить новые полугодовые контракты на поставки российской нефти. Обсуждение деталей и объёмов поставок продолжаются.

Между тем, индийские банки собираются полностью финансировать все поставки.

Как сообщает Bloomberg, с конца февраля по начало мая Индия закупила более 40 миллионов баррелей российской нефти. А это примерно на 20 процентов больше, чем весь объём поставок за весь 2021 год.

В западной прессе вот уже несколько недель постоянно появляются публикации о том, что Индия существенно нарастила поставки нефти из России. Индийские власти отвергают все попытки их в этом упрекнуть, указывая, что та же Европа тоже покупает энергоносители в России.

Надо отметить, что для индийских компаний российская нефть и в самом деле весьма выгодное предложение.

Во-первых, нефть они покупают с существенной скидкой. А после переработки индийские предприятия перепродают тот же бензин с немалой выгодой для себя. Причём продают и в страны, которые уже ввели эмбарго на российскую нефть, в том числе в Соединённые Штаты.

Во-вторых, Индия снижает зависимость от поставок из стран Персидского залива, где ранее закупала основную часть энергоносителей. Диверсификация источников поставок и, соответственно, возможность приобретения нефти на более выгодных условиях, тоже играет существенную роль.