Полякам разрешили собирать хворост для обогрева жилья

Жителям Польши разрешили собирать в лесах хворост, чтобы было чем обогревать жильё на фоне роста цен на энергоносители. Правда, для сбора хвороста всё равно потребуется специальное разрешение Гослесхоза Польши.

По словам заместителя министра климата и энергетики республики Эдварда Сиарка, хворост можно собирать с согласия лесника. В комментарии для издания Gazeta Pl Сиарк заявил, что после начала спецоперации России на Украине и проблемах на рынке энергоресурсов, "увеличились запросы в лесничества об указании площади и разрешении на получение дров в местных лесах".

Отметим, что проблемы своим согражданам успешно создают сами польские власти. В Варшаве преподносят как некое неслыханное достижение отказ от импорта нефти и газа из России.

Платить за такие "успехи" приходится гражданам страны. Портал "Виртуальная Польша" сообщает о том, что бензин на заправках продолжает дорожать.

"Топлива в польских заправочных станций не хватает, но скоро закончатся желающие купить его — во многих польских городах за литр бензина Pb95 уже нужно платить более 8 злотых (около 1,85 доллара), — говорится в сообщении портала.

А скоро Польшу ждет ещё более резкое повышение цен на топливо. В конце июля заканчивается действие решения правительства о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива.

Стоит заметить, что значительный рост спроса на дрова фиксируется в ряде европейских государств — в частности, в Германии, Эстонии, Латвии, Чехии.

Рост спроса сказывается и на росте цен. Хотя в этом свою роль играет и подорожание электроэнергии, и рост стоимости топлива.