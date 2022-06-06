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Полякам разрешили собирать хворост для обогрева жилья

Экономика

Жителям Польши разрешили собирать в лесах хворост, чтобы было чем обогревать жильё на фоне роста цен на энергоносители. Правда, для сбора хвороста всё равно потребуется специальное разрешение Гослесхоза Польши.

Полякам разрешили собирать хворост для обогрева жилья

По словам заместителя министра климата и энергетики республики Эдварда Сиарка, хворост можно собирать с согласия лесника. В комментарии для издания Gazeta Pl Сиарк заявил, что после начала спецоперации России на Украине и проблемах на рынке энергоресурсов, "увеличились запросы в лесничества об указании площади и разрешении на получение дров в местных лесах".

Отметим, что проблемы своим согражданам успешно создают сами польские власти. В Варшаве преподносят как некое неслыханное достижение отказ от импорта нефти и газа из России.

Платить за такие "успехи" приходится гражданам страны. Портал "Виртуальная Польша" сообщает о том, что бензин на заправках продолжает дорожать.

"Топлива в польских заправочных станций не хватает, но скоро закончатся желающие купить его — во многих польских городах за литр бензина Pb95 уже нужно платить более 8 злотых (около 1,85 доллара), — говорится в сообщении портала.

А скоро Польшу ждет ещё более резкое повышение цен на топливо. В конце июля заканчивается действие решения правительства о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива.

Стоит заметить, что значительный рост спроса на дрова фиксируется в ряде европейских государств — в частности, в Германии, Эстонии, Латвии, Чехии.

Рост спроса сказывается и на росте цен. Хотя в этом свою роль играет и подорожание электроэнергии, и рост стоимости топлива.

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Автор: Антон Куликов
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