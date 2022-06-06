Продажи легковых автомобилей в России упали на 83,5 процента

В мае продажи легковых автомобилей в России упали на 83,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего в прошлом месяце в стране было продано более 24 тыс. новых автомашин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

"Май ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 83,5 процента. Продажи составили 24 268 автомобилей", — говорится в сообщении.

По данным ассоциации, количество проданных машин в сравнении с маем 2021 года сократилось на более чем 123 тыс.

Из 24,2 тыс. реализованных автомобилей около 6 тыс. приходится на продукцию "АвтоВАЗа", более 3,5 тыс. — Kia, почти 3 тыс. — Hyundai. Продажи всех этих марок в мае упали в среднем на 82 процента, уточнили в ассоциации.