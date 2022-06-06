Дерипаска об экономике: "Три месяца ошибочного блуждания могут дорого стоить РФ"

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что Россия снова повторяет ошибки прошлого. Он предрёк тяжёлые последствия через два года.

Российский предприниматель уверен, что последние десять лет страна совершала ошибочные действия в сфере экономики.

"Не могу не заметить те ошибки, которые мы делали последние 10 лет. Повторяются опять. И эти последние три месяца ошибочного блуждания могут очень дорого стоить России и её партнерам через два года", — выразил своё мнение Дерипаска.

Указал он и на несовершенства экономической политики Штатов.

"Ошибки американских политиков, экономистов, уверовавших в новую монетарную доктрину, накачивающую потребителей бесплатными деньгами, уже дорого стоят американской экономике. А это скажется ещё сильнее в течение следующих пару лет на глобальном положении Америки в мире", — сказал бизнесмен.

Ранее Дерипаска озвучил свой план по спасению России. Он призывал минимизировать финансирование ЦБ, госкорпораций и силовых структур.