Миллиардер Олег Дерипаска считает, что Россия снова повторяет ошибки прошлого. Он предрёк тяжёлые последствия через два года.
Российский предприниматель уверен, что последние десять лет страна совершала ошибочные действия в сфере экономики.
"Не могу не заметить те ошибки, которые мы делали последние 10 лет. Повторяются опять. И эти последние три месяца ошибочного блуждания могут очень дорого стоить России и её партнерам через два года", — выразил своё мнение Дерипаска.
Указал он и на несовершенства экономической политики Штатов.
"Ошибки американских политиков, экономистов, уверовавших в новую монетарную доктрину, накачивающую потребителей бесплатными деньгами, уже дорого стоят американской экономике. А это скажется ещё сильнее в течение следующих пару лет на глобальном положении Америки в мире", — сказал бизнесмен.
Ранее Дерипаска озвучил свой план по спасению России. Он призывал минимизировать финансирование ЦБ, госкорпораций и силовых структур.
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