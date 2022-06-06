Жители ЕС снова практикуют древний способ отопления дровами из-за дефицита газа

Европейцам приходится вспоминать давно забытое прошлое, напрочь забыв про все свои экологические устремления и желании строить "зелёную энергетику" из-за роста цен на газ и нефть.

Как пишет газета "Взгляд", постоянно растущие цены на газ в условиях его острого дефицита в ЕС заставили европейцев в разных странах вспомнить об отоплении старым дедовским способом — дровами, спрос на которые сегодня превысил все возможные значения.

Ярким примером этому является Эстония, власти которой предлагают жителям рубить на дрова серую ольху, пока ещё в изобилии растущую в лесополосах страны. При этом руководство Эстонии предложило гражданам пока забыть об "экологических нормах", потому что вырубка ольхи, по их мнению, — это благая цель.

В результате действий правительства в Эстонии резко начали дорожать дрова, цена которых уже подскочила вдвое, до 60-80 евро против 35 евро прошлой осенью. В других прибалтийских странах наблюдается аналогичная картина.