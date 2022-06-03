OilPrice: желая сделать что-нибудь мощное, Евросоюз случайно помог России

Продолжается обсуждение очередного, шестого по счёту, пакета антироссийских санкций. Наибольшее внимание приковано к частичному эмбарго на поставки российской нефти. И довольно распространено мнение, что это эмбарго оказалось неполноценным.

Однако американские и европейские аналитики обращают внимание, что по мере того, как США и Евросоюз вводят всё более жёсткие санкции, Россия находит способы их обхода.

Введённое Евросоюзом эмбарго сработает не лучше, чем предыдущие санкции, считает издание OilPrice (перевод "ПолитРоссия"). Почему? Потому что грузоперевозчики и переработчики умело скрывают происхождение российской нефти.

В статье американского издания подчёркивается, что Россия не испытывает серьёзных проблем с реализацией нефти. И в апреле, например, поставки выросли на 620 тысяч баррелей — до 8,1 миллиона ежедневно. Наибольший прирост пришёлся на Индию. Нефтеперерабатывающие предприятия которой, надо отметить, продают бензин в том числе и в США.

Ещё один пункт санкций — запрет страхования танкеров, которые перевозят российскую нефть. Однако и здесь выход найден. Перевозчики отключают системы слежения, а затем перегружают нефть в открытом море на крупные танкеры. И до тех пор, пока азиатские страны готовы сотрудничать с Россией, покупатель на российскую нефть всегда найдётся, переживает OilPrice.

При этом санкции способствуют росту цен. И следовательно, Россия получает больше денег, даже в том случае, если российским компаниям приходится продавать нефть с дисконтом.

В то же время западные политики настолько увлечены идеей сделать что-нибудь демонстративно-значительное в противостоянии с Россией, что принимают решения, которые идут на пользу Москве, говорится в статье.

"Из-за своего желания сделать что-то политически мощное, чиновники и политики скорее непреднамеренно помогут России, чем вообще ничего не сделают", — отмечает OilPrice.