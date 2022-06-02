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Автор Антон Куликов

Die Welt: ЕС преподнёс подарок РФ, ставший сокрушительным ударом для Украины

Экономика

Послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге в четверг одобрили шестой пакет санкций против России. В этот пакет включено и частичное эмбарго на поставки нефти, вокруг чего в Евросоюзе на протяжении нескольких недель шли дискуссии.

Die Welt: ЕС преподнёс подарок РФ, ставший сокрушительным ударом для Украины

При этом эмбарго на морские поставки нефти отложено на полгода. Трубопроводные поставки вообще пока выведены из-под ограничений. Также Евросоюз решил отключить от SWIFT один белорусский и еще три российских банка — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

Но наибольшее внимание приковано именно к нефтяному эмбарго. На самом деле, оценить его последствия для экономики Евросоюза сейчас пытаются многие эксперты. Накануне статья на сей счёт была опубликована в германском издании Die Welt.

Из неё следует, что хотя канцлер Германии Олаф Шольц и объявил очередной пакет санкций "решительным", но в том же нефтяном эмбарго столько исключений для нескольких стран, что "это решение в конечном итоге является миллиардным подарком для РФ и сокрушительным (ударом) для Украины", говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

Бурные перепалки между 27 государствами Евросоюза относительно эмбарго привели к тому, что согласовано было лишь частичное ограничение, хотя ранее намечалось ввести полный запрет. И таким образом, Россия сохранит возможность зарабатывать миллиарды на поставках энергоносителей в Европу, сокрушается Die Welt.

В статье отмечается, что "это решение ЕС, вероятно, приведет Зеленского в отчаяние". И все основания у него для этого есть. Далее следует перечисление этих самых оснований:

  • эмбарго предусматривает переходный период до восьми месяцев для многих стран;
  • переходный период позволит России найти новых покупателей;
  • поставки будут заблокированы по морю, но не по трубопроводам;
  • Болгария сможет продолжить импорт энергоносителей из России морским путём;
  • суда из Греции и Кипра могут транспортировать российскую нефть в третьи страны.

В общем, приходят к выводу Die Welt, это "подарок Кремлю на миллиард долларов". Судя по всему, цены на заправках журналистов издания не интересуют и пользуются они исключительно велосипедами. А то и вовсе передвигаются исключительно пешком.

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Автор: Антон Куликов
Темы нефть евросоюз
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