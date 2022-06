Американцев уличили в тайном "параллельном импорте"

Пока Европа ломает копья, споря о необходимости введения санкций против российской нефти, США преспокойно получают чёрное золото. Правда, обходными путями.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

"Грузоотправители и нефтеперерабатывающие заводы доставляют нефть на рынок, скрывая ее происхождение. Некоторые виды топлива, которые, как полагают, сделаны из российской нефти, приземлились в Нью-Йорке и Нью-Джерси в прошлом месяце", — пишет газета.

Грузы были доставлены через Суэцкий канал и через Атлантику с индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые были крупными покупателями российской нефти, согласно записям судоходства, данным Refinitiv и анализу Хельсинкского аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air.

Подозревают предприимчивых индусов, увеличивших закупки российского сырья с 30 до 800 тысяч баррелей в день. После покупки нефти Индией, каждый баррель которой обходится им дешевле марки Brent на $35, сырье перерабатывается, а после отправляется под видом нефтепродуктов в США.