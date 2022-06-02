Отказ России от платежей в долларах показывает свою эффективность, и этому примеру следуют всё больше стран, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов турецкой газете Star.
По его словам, правительства многих государств осознают выгоды от торговых операций в национальных валютах и поэтому отказываются от американской.
"Россия была флагманом в отказе от долларовой монополии и западных платёжных систем. Сейчас многие страны последовали нашему примеру и начали активно переходить на расчёты в национальных валютах", — сказал Чемезов.
Он подчеркнул, что такой подход обеспечивает финансовую безопасность национальных экономик.
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