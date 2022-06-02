Чемезов: "Многие страны вслед за РФ отказываются от доллара"

Отказ России от платежей в долларах показывает свою эффективность, и этому примеру следуют всё больше стран, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов турецкой газете Star.

По его словам, правительства многих государств осознают выгоды от торговых операций в национальных валютах и поэтому отказываются от американской.

"Россия была флагманом в отказе от долларовой монополии и западных платёжных систем. Сейчас многие страны последовали нашему примеру и начали активно переходить на расчёты в национальных валютах", — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что такой подход обеспечивает финансовую безопасность национальных экономик.