На подмосковном КПО "Восток" обсудили законопроект о переработке вторсырья

Законопроект о вторичных материальных ресурсах обсудили с депутатами и экспертами на крупнейшем в Европе комплексе по переработке твердых коммунальных отходов.

Подмосковный КПО "Восток" выбран местом для выездного заседания Комитета Госдумы по экологии неслучайно. Здесь сконцентрированы наилучшие технологии и решения для отрасли, толчок развитию которой призван дать законопроект о вторичных материальных ресурсах. Этот стратегически важный документ сейчас находится в стадии подготовки ко второму чтению.

В этом же месте возводится крупнейший в России завод "Эколайн-Вторпласт" по переработке полимеров мощностью 60 тысяч тонн отходов в год. Он начнет работу во втором квартале 2023 года и станет первым перерабатывающим предприятием, совместно созданным оператором по обращению с отходами и переработчиком. Единая локация объединит сортировку и переработку вторсырья из отходов в полный цикл, оптимизирует транспортную логистику и сократит углеродный след конечной продукции. Сырье на новый завод будет поступать прямо с сортировочных конвейеров КПО "Восток". В дальнейшем на территории экотехнопарка "Эколайн" появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции.

Заседание Комитета началось со знакомства с современнейшим комплексом — фактически сейчас это технологические стандарты для отрасли, внедрить которые необходимо повсеместно. Важный шаг на пути к этому — создание законодательной базы, которая будет стимулировать внедрение отходов в хозяйственный оборот.

"Первый этап по обращению с ТКО мы прошли. Внедряется раздельное накопление. За счет создания мусоросортировочных комплексов увеличивается доля использования отходов потребления. Теперь необходимо максимально запустить предприятия по переработке, снизить нагрузку на окружающую среду. Важно осуществить переход к рациональной модели производства и потребления, — отметил председатель комитета Госдумы по экологии, координатор проекта "Чистая страна" Дмитрий Кобылкин. — Госдума и Совет Федерации находятся в постоянном взаимодействии, обсуждая перспективы развития отрасли и сложности, с которыми предстоит столкнуться. Мы с коллегами посмотрели, как работает КПО "Восток" и на месте обсудили ключевые темы, направленные на дальнейшее развитие переработки, услышали предложения по доработке законопроекта ко второму чтению".

Московская область — пионер в развитии системы современного обращения с отходами. Система, созданная здесь, успешно работает и будет тиражироваться в масштабах страны.