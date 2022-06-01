Экономист Беляев предрёк евро потерю статуса мировой валюты

Статус евро как мировой валюты будет существенно подорван в ближайшие годы из-за усиления рубля и юаня, но европейская валюта сохранится как региональная. Об этом в беседе с ФАН заявил экономист Михаил Беляев.

"Позиции евро на мировом ландшафте упадут. С долларом европейская валюта не может больше конкурировать, наступление юаня произойдёт в ближайшее время, рубль приобретает статус региональной валюты. Мировое значение евро будет в существенной мере подорвано", — сказал эксперт.

При этом он отметил, что евро не исчезнет из оборота, пока существует Евросоюз. Поэтому региональное значение эта валюта сохранит, полагает Беляев.