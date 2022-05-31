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Автор Антон Куликов

В Болгарии обнаружили, что попали в "газовую ловушку" России

Экономика

Болгарский эксперт Христо Казанджиев рассказал, как его страна попала в "газовую ловушку" России. То есть точнее сказать, что так считает сам эксперт Казанджиев. Рассуждает он следующим образом.

В Болгарии обнаружили, что попали в "газовую ловушку" России

По территории Болгарии проходит газопровод "Балканский поток", по которому газ поступает в Сербию и в Венгрию. Болгарский участок газопровода был введён в эксплуатацию 1 января 2021 года.

Теперь в Болгарии размышляют, следует ли перекрыть этот газопровод. В Софии, напомним, ранее отказались платить за поставки российского газа в рублях, в связи с чем поставки были прекращены.

Христо Казанджиев, судя по его высказываниям, сторонник того, чтобы газопровод перекрыть. Но, сожалеет он, сейчас этого сделать нельзя.

"Несколько месяцев назад "Булгартрансгаз" авансом получил плату за транзит за следующие два года. Вот почему мы не можем перекрыть кран", — цитирует эксперта РИА "Новости". Он вдобавок ещё и обвинил "Булгартрансгаз" в том, что компания "играет в команде "Газпрома".

По словам Казанджиева, "Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов". При этом он считает, что Болгария может вернуть деньги и прекратить транзит. Однако в правящей коалиции нет единого мнения на сей счёт, констатировал эксперт.

Как быть с обязательствами перед другими странами, которые получают газ через Болгарию и отказываться от него не собираются, Казанджиев тоже не уточнил. А было бы интересно узнать, как одно сочетается с другим.

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Автор: Антон Куликов
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