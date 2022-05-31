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Автор Антон Куликов

Европу предупредили о "худшем кошмаре" из-за отказа от российской нефти

Экономика

Евросоюз столкнётся с "худшим кошмаром" политиков — стагфляцией — если откажется от российской нефти, считает аналитик американского издания OilPrice Осама Ризви.

Европу предупредили о "худшем кошмаре" из-за отказа от российской нефти

Стагфляция — ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) сочетаются с ростом цен, то есть инфляцией.

По мнению Ривзи, нет более весомого фактора, который способен вызвать стагфляцию в европейской экономике, чем планы Евросоюза по эмбарго на импорт российской нефти.

Аналитик OilPrice не согласен с мнением, что Западу грозит повторение ситуации 1980-х годов, когда инфляция измерялась двузначными цифрами, стремительно росла безработица, а также был зафиксирован скачок цен на нефть.

Но введение Евросоюзом полного эмбарго на российскую нефть приведёт к взлёту цен на топливо.

"Цены на энергоносители уже достигли заоблачных высот, и на сырьевых рынках наблюдается их беспрецедентный скачок. Что ещё важнее, мировые запасы нефти сокращаются", — цитирует статью в американском издании РИА "Новости".

Осама Ривзи считает, что ситуацию усугубит летний автомобильный сезон, ураганы, а также то, что часть нефтеперерабатывающих мощностей простаивают ещё со времен пандемии. При этом следует ожидать роста спроса на топливо из-за ослабления карантина в Китае. Аналитик допустил, что цены на нефть могут достичь 170-200 долларов за баррель.

Стоит заметить, что Евросоюз включил в шестой пакет санкций постепенный отказ от импорта нефти из России. Споры вокруг формулировок продолжались несколько недель.

В итоге было принято решение не вводить санкции на поставки нефти по трубопроводам. Они будут распространены на морские перевозки нефти. В силу санкции вступят через полгода, окончательно — через восемь месяцев.

Впрочем, многие эксперты сомневаются в том, что подобные ограничения будут и в самом деле действенными.

И не только эксперты. Например, президент Хорватии Зоран Миланович считает, что новые санкции Евросоюза только вызовут улыбку у президента России.

"Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться. Нефть и газ будут перенаправлены в другие места, потому что спрос велик и есть покупатели", — считает Миланович.

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Автор: Антон Куликов
Темы евросоюз
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