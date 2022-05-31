Sina: Россия выиграла еще один раунд "войны" за курс рубля

Китайское издание Sina проанализировало меры российских властей по поддержанию курса рубля. И пришло к выводу, что Россия выиграла ещё один раунд "войны" по защите национальной валюты.

Как отмечает издание, на фоне многочисленных и беспрецедентных западных санкций падение российского рубля продолжалось совсем недолго. А потом рубль стал лучшей валютой развивающихся рынков, укрепив позиции более чем на 30 процентов.

"Несмотря на беспрецедентные санкции, падение рубля продолжалось недолго. Он превратился в одну из сильнейших валют мира. Это стало возможно благодаря грамотному ведению оборонительной войны", — отмечается в публикации.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что с начала года рубль укрепился к доллару на 11 процентов (подсчёты производились в середине мая — Прим. ред.). Это максимум среди трех десятков основных валют. Следом — бразильский реал, на третьем месте — мексиканское песо.

Хотя санкции США и Евросоюза заблокировало почти половину валютных резервов российского Центробанка — порядка 300 миллиардов долларов — ожидавшегося обвала российской валюты не произошло.

Тому способствовал целый ряд мер, предпринятых российскими властями. В их числе:

повышение ЦБ ключевой ставки до 20 процентов (на данный момент снижена до 11 процентов);

ограничения на обмен и вывоз из страны долларов и евро;

обязанность экспортёров продавать 80 процентов валютной выручки (на данный момент — 50 процентов);

оплата поставок газа в недружественные государства в рублях;

сокращение импорта и ряд других мер.

Всё это способствовало резкому укреплению курса рубля. Эксперты не исключают, что этот процесс продолжится и в дальнейшем.