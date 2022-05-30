Глава евродипломатии предложил договориться с Россией насчёт украинской пшеницы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что ЕС нужно договориться с Россией, чтобы вывезти из Украины 20 миллионов тонн пшеницы.

"Мы смотрим, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути", — сказал Боррель в Брюсселе, где сегодня начинается саммит лидеров стран Евросоюза.

Боррель сообщил, что продовольственный кризис станет одной из главных тем нынешнего саммита Евросоюза. Он заявил, что это тема чрезвычайной важности и "мы не можем позволить, чтобы мир голодал".

Тему продовольственного кризиса западные государства и Украина активно эксплуатируют на протяжении нескольких недель. Как будто именно 20 миллионов тонн украинской пшеницы способны решить проблему… Хотя, например, непонятно, каким будет урожай в этом году на Украине и стоит ли спешить с вывозом этой пшеницы.

По данным Минсельхоза США, на долю России в 2020–2021 году пришлось 16,5% мирового экспорта пшеницы. На втором месте был ЕС с долей 15,5%, за ним следовали Австралия (13,8%), США (11%) и Украина (9,5%).

Между тем, глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что дефицита продовольствия в мире быть не может.

По его мнению, слухи о таком дефиците только подогревают рыночные цены. По словам Злочевского, эта игра на повышение цен и приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности.

"Никаких угроз по физическому снабжению, наличию продовольствия, никаких опасений в отношении возможного дефицита по ресурсам просто нет и быть не может", — цитирует Злочевского ТАСС.

Он напомнил, что ранее сообщалось о запасах зерна в мире на десять недель. В то же время, по данным экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), запасы должны составлять 17% от уровня потребления. По его словам, таким образом запасы должны быть равны потреблению за девять недель.