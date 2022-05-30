Handelsblatt: немецкие IT-компании не могут обойтись без специалистов из России

Руководство немецкой компании Deutsche Telekom планировало полностью уйти из России, но не смогло обойтись без российских IT-специалистов.

Немецкий телекоммуникационный гигант заявил о прекращении любых инвестиций в российские проекты после начала спецоперации ВС РФ в Донбассе. При этом компания не спешит прощаться с российскими специалистами, выяснили журналисты издания Handelsblatt. Офисы Deutsche Telekom на территории России продолжают работать.

Как сообщают источники издания, российских разработчиков не смогли заменить на специалистов из других стран. Чтобы избежать угрозы вторичных санкций, компания предложила сотрудникам из РФ найти новую страну для проживания, например Турцию, но многие отказались.

На данный момент основная часть IT-специалистов по-прежнему живёт и работает в Санкт-Петербурге.