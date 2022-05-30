Силуанов: РФ заплатит по госдолгу по аналогии со схемой оплаты газа в рублях

Россия будет рассчитываться с держателями отечественных еврооблигаций с помощью механизма, который работает по той же схеме, что и продажа газа за рубли. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В интервью "Ведомостям" он отметил, что иностранным инвесторам придётся открыть валютные и рублёвые счета в российском банке.

"Как происходит платёж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчёт. Механизм расчётов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — сказал Силуанов.

Как пояснил министр, платежи планируется осуществлять через Национальный расчётный депозитарий (НРД), минуя западную расчётную систему.

Ранее Силуанов заявил, что Россия ждёт, когда зарубежные инвесторы, ушедшие с рынка РФ по политическим причинам, снова вернутся в страну.