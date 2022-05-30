Россия будет рассчитываться с держателями отечественных еврооблигаций с помощью механизма, который работает по той же схеме, что и продажа газа за рубли. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
В интервью "Ведомостям" он отметил, что иностранным инвесторам придётся открыть валютные и рублёвые счета в российском банке.
"Как происходит платёж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчёт. Механизм расчётов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — сказал Силуанов.
Как пояснил министр, платежи планируется осуществлять через Национальный расчётный депозитарий (НРД), минуя западную расчётную систему.
Ранее Силуанов заявил, что Россия ждёт, когда зарубежные инвесторы, ушедшие с рынка РФ по политическим причинам, снова вернутся в страну.
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