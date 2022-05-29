Эксперт Колобанов: Европа не переживёт зимний сезон без российского газа

Экстренно найти экспортёра, который бы мог покрыть потребности Европы в голубом топливе из-за возможного антироссийского эмбарго, странам не удастся, заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

По словам Колобанова, европейским странам будет тяжело прожить без российских энергоносителей оставшийся год, не говоря уже о грядущем зимнем сезоне 2022-2023.

"2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживёт: так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится, даже если не учитывать, что в мире "свободного" СПГ не так и много", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, кроме того, что необходимо найти альтернативного поставщика, нужно урегулировать все производственные и юридические вопросы, которые займут минимум полгода.