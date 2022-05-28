Журналисты узнали подробности ресторанов сети быстрого питания, которые станут "преемниками" McDonald's в России.
По данным Telegram-канала Mash, из меню ресторанов точно исчезнут классический и сырный "Биг Тейсти", а также шоколадное и клубничное мороженое "Макфлурри Де Люкс". Вместо "Кока-Колы" посетители смогут заказывать напитки бренда "Черноголовка".
В меню ресторанов останется кофе. Но есть вероятность, что его будет не хватать из-за проблем с поставками. Кроме того, стоимость еды в ресторанах может подорожать.
А вот форма сотрудников ресторанов останется прежней, изменения её не затронут.
Ранее сообщалось, что в Роспатенте зарегистрированы пять заявок обновлённой сети, которая, как предполагается, возобновит работу в России с середины июня.
Возможно, название будет одним из следующих:
Пятый вариант пока неизвестен, его не удалось найти среди новых заявок.
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