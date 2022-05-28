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Автор Антон Куликов

Без "Биг Тейсти": блюда, которые исчезнут из меню "преемника" McDonald’s в РФ

Экономика

Журналисты узнали подробности ресторанов сети быстрого питания, которые станут "преемниками" McDonald's в России.

Без "Биг Тейсти": блюда, которые исчезнут из меню "преемника" McDonald’s в РФ

По данным Telegram-канала Mash, из меню ресторанов точно исчезнут классический и сырный "Биг Тейсти", а также шоколадное и клубничное мороженое "Макфлурри Де Люкс". Вместо "Кока-Колы" посетители смогут заказывать напитки бренда "Черноголовка".

В меню ресторанов останется кофе. Но есть вероятность, что его будет не хватать из-за проблем с поставками. Кроме того, стоимость еды в ресторанах может подорожать.

А вот форма сотрудников ресторанов останется прежней, изменения её не затронут.

Ранее сообщалось, что в Роспатенте зарегистрированы пять заявок обновлённой сети, которая, как предполагается, возобновит работу в России с середины июня.

Возможно, название будет одним из следующих:

  • "Только так";
  • "Весело и вкусно";
  • "Тот самый";
  • "Свободная касса".

Пятый вариант пока неизвестен, его не удалось найти среди новых заявок.

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Автор: Антон Куликов
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Без "Биг Тейсти": блюда, которые исчезнут из меню "преемника" McDonald’s в РФ
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