Переработчики ткани лишились 85 процентов сырья из-за антироссийских санкций

В Ивановской области решено создать экологический кластер по переработке текстильных отходов. Такое поручение дала зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Инициатива появилась после обращения губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в адрес Правительства РФ. Ранее сырьё для утилизаторов текстильных отходов поставляли из-за рубежа, но антироссийские санкции сократили поставки на 85%, сообщает Телеканал "360".

"На данный момент в России существует большой дефицит вторичного текстильного сырья высокого качества", — рассказал гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Представители "Российского экологического оператора" лично посетили объекты по утилизации текстиля в регионе. Там они изучили организацию временного хранения, первичную обработку и ознакомились с местами для хранения готовой продукции. По результатам инспекции делегация вынесла положительное решение.

"ППК "Российский экологический оператор" может поддержать эту инициативу путем оказания специализированных мер поддержки", — заявил директор по устойчивому развитию организации Игорь Забралов.