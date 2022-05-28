CBS News: решение Путина продавать газ в Европу за рубли укрепило курс нацвалюты

Решение российского лидера Владимира Путина продавать газ европейским странам за рубли привело к росту национальной валюты РФ. Об этом сообщает CBS News.

По информации издания, Россия каждый месяц зарабатывает на экспорте энергоресурсов порядка 20 миллиардов долларов.

"Многие иностранные покупатели выполнили требование платить за газ в рублях. Это привело к росту курса российской валюты", — сказано в материале.

В статье подчёркивается: после начала специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины цены на энергоносители резко выросли, что положительно сказалось на рубле. Положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центрального банка РФ также поддержали курс национальной валюты России, отмечает CBS News.

23 марта Путин сообщил о переводе оплаты поставок голубого топлива в рубли для стран ЕС, которые приняли санкции в отношении Москвы.