Экономист Ордов: ограничения на валютном рынке привели к укреплению рубля

Ограничения на валютном рынке привели к резкому укреплению рубля. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, комментируя Pravda.Ru слова премьер-министра Михаила Мишустина, что за 20 дней мая инфляция в России достигла минимума с 1999 года.

По мнению Ордова, ограничения на валютном рынке привели к резкому укреплению рубля. В связи с этим начинаются формироваться новые цепочки поставок уже из дружественных стран, где нет санкционных последствий. Он заявил, что это приводит к необоснованному росту цены в связи с дефицитом товара. Ордов рассказал, что некая предсказуемость относительно поставок сырья, цен на сырье, спроса, в том числе внутри России, создаёт предпосылки для некой ценовой стабилизации.

Ордов отметил, что Россия приближается к сезонной дефляции, так как ближе к осени продукты сельского хозяйства и иные товары в стране начинают дешеветь.

"Всё это, я надеюсь, даст нам передышку. А всё остальное будет зависеть оттого, насколько экономика сможет восстановиться, насколько цепочки поставок смогут найти альтернативы привычным европейским поставкам", — заявил Ордов.

Эксперт отметил, что в течение нескольких месяцев в России будут регулярно говорить о стабилизации инфляционного процесса. Он отметил, сейчас можно по-разному оценивать эти заявления, потому что у него нет полной объективной картины.

"При этом официальная инфляция, ожидаемая на конец года, должна быть 15% плюс-минус. Я надеюсь, мы ещё увидим дешевеющие товары и услуги", — подытожил эксперт.

В конце мая в России зафиксировали дефляцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.

"Согласно последним данным, инфляция практически остановилась. За первые 20 дней мая она достигла минимума с 1999 года, мы смотрели с нашими аналитиками. А за последнюю неделю зафиксирована уже дефляция", — сказал он.