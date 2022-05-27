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Автор Елена Былкина

Эксперт о росте экспорта нефти в Азию: "России это не очень выгодно"

Экономика

Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в интервью Pravda.Ru объяснил, выгодна ли РФ торговля нефтью с Азией.

Эксперт о росте экспорта нефти в Азию: "России это не очень выгодно"

Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти.

Белогорьев считает, что экспорт нефти в Азию будет только набирать обороты, если Европейский союз примет решение об эмбарго на поставки российских нефтеналивных грузов.

Эксперт по энергетике назвал данную ситуацию взаимопереливающимся сосудом.

"У России достаточно стабильный объем экспорта и нефти, и нефтепродуктов. Условно говоря, 5 миллионов баррелей сырой нефти, порядка 3-х нефтепродуктов. Соответственно, если их поставки прекращаются в Европу, то их нужно куда-то перенаправлять. Перенаправлять в основном в Азию, поскольку это крупнейший рынок в мире", — сказал Белогорьев.

Специалист перечислил регионы, которые уже отказались покупать у России нефть. Среди них: Северная и Латинская Америка, Австралия, Великобритания отказалась. Он отметил, что нефть — востребованный продукт на растущем рынке Азии. Спрос есть, так как Россия предлагает азиатским партнёрам нефть по сниженным ценам.

"Сейчас дисконты в среднем 30-35% долларов за баррель составляют к эталонному сорту вроде Brent. Это очень много. Это громадный разрыв. Россия много теряет в стоимостном выражении. Намного меньше зарабатывает, чем могла бы на продаже нефти по таким высоким ценам", — объяснил Белогорьев.

Дисконты помогают делать нефть привлекательной для азиатских потребителей.

"В Азии не только есть богатые страны вроде Японии и Кореи, там много относительно не то, что бедных, но стран, которые не готовы переплачивать за энергоносители, включая Индию. Индия очень болезненно относится к ценам на энергоресурсы… Эти дисконты поддерживают экспорт. Пока они есть, они будут поддерживать. Другое дело, что нашей стране это не очень выгодно", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские власти успешно обошли санкции со стороны США, переориентировав свою экономику на азиатские рынки.

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Автор: Елена Былкина
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