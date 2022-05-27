Глава Минфина РФ Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доллар и евро — токсичная валюта для России.

"Зачем она нужна, эта валюта? То есть, мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?" — сказал глава Минфина на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

Также Силуанов затронул тему ухода иностранных компаний с российского рынка. Он отметил, что Россия будет ждать, когда зарубежные инвесторы, вынужденные уйти из РФ по политическим причинам, вернутся в страну.

По словам министра, сложные времена закончатся, как и войны, санкции, ограничения, и те компании, которые не ушли, смогут развить свой бизнес.