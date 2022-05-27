Экономист Масленников назвал швейцарский франк "абсолютно надёжной" валютой

Самым оптимальным способом сохранить личные сбережения на данный момент является схема — 80% в рублях и оставшиеся 20% в трех разных валютах: долларах, евро, швейцарских франках. Такое мнение высказал экономист Никита Масленников.

По словам эксперта, неизвестно, как поведут себя курсы мировых валют, в том числе и рубля, если санкционное давление запустит новый глобальный кризис, но отразится это на всех в полной мере.

Однако при вложении средств в рубли можно надеяться, что российские власти примут меры по защите сбережений населения, заметил экономист в беседе с URA.RU.

Он добавил, что вложения всё же стоит комбинировать как по срочности, так и по составу валют, однако в рублях лучше держать 70-75%, а остальные распределять.

Собеседник издания заявил, что лично он хранил бы в рублях до 80% сбережений, а оставшиеся средства разделил бы между евро, долларами и швейцарскими франками.

Масленников назвал валюту Швейцарии абсолютно надежной и в плане сбережений, и с точки зрения ликвидности. Он добавил, что сам бы сделал ставку на швейцарские франки.